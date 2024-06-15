В Wildberries прокомментировали информацию о продаже липолитиков, изуродовавших женщин

Продажа лекарств и медицинских изделий на Wildberries возможна только при наличии у продавцов лицензии и регистрационного удостоверения, заявили «Газете.Ru» в пресс-службе маркетплейса. Так в компании прокомментировали информацию СМИ о десятках женщин, пострадавших из-за инъекций липолитиков в домашних условиях. В пресс-службе маркетплейса отметили, что блокируют карточки товаров, если продавцы не предоставляют необходимые документы.

«Wildberries строго соблюдает требования действующего законодательства и не допускает к реализации эту категорию товаров на платформе без лицензии. Список запрещенных к продаже препаратов отражен в оферте продавца Wildberries. Принимая оферту, продавцы маркетплейса подтверждают, что их товары соответствуют всем нормам законодательства РФ и правилам площадки. Мы регулярно мониторим витрину маркетплейса и в случае обнаружения спорных товаров направляем продавцам уведомления с требованием в кратчайший срок предоставить все необходимые документы. В случае, если продавец не выполняет требование, такая карточка блокируется», — сообщили в компании.

При этом пресс-службе добавили, что не несут ответственности за то, что покупатели самостоятельно вводят инъекции в организм.

«В связи с выявлением случаев введения недобросовестными продавцами покупателей в заблуждение относительно прямого назначения товаров, мы усилим нашу модерацию в этой категории, а также внесем дополнительные запреты в оферту. Обращаем внимание, что маркетплейс не несет ответственности за самостоятельное введение любых препаратов инъекционно. Такие процедуры должны проводиться строго врачами и медицинскими работниками», — заключили в пресс-службе маркетплейса.

До этого Telegram-канал Shot сообщил о десятках женщин, пострадавших из-за применения липолитиков — препараты для похудения девушки покупали в интернете. По данным канала, год назад уже был скандал с липолитиками, которые продавали на маркетплейсе Wildberries. Отмечается, что тогда компания убрала из продажи препараты, но вскоре они снова стали доступны покупателям. Как сообщает Shot, после инъекций в домашних условиях женщины жаловались на отеки век, синяки и появление провалов на лице.

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