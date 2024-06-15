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Боевики опубликовали видео с одним из заложников в Газе

Радикалы из «Исламского джихада» распространили ролик с заложником в Газе

Радикальная палестинская группировка «Исламский джихад» (организация запрещена в России) опубликовала видеоролик с одним из израильских заложников, находящихся в секторе Газа. Материал появился в Telegram-канале военного крыла «Исламского джихада» — группировки «Сарая аль-Кудс».

На видеоролике представлен мужчина средних лет, он произносит несколько фраз на иврите. Далее боевики показывают отдельные сцены его пребывания, как утверждается, среди «отрядов безопасности «Сарая аль-Кудс». На кадрах предполагаемый заложник обедает за круглым столом в окружении еще нескольких человек.

В комментарии к видео указано, что у радикалов Газы «нет уверенности в том, что подобное же обращение, как представлено в видео, с заложниками сохранится после «преступления» армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Нусейрате.

8 июня пресс-служба ЦАХАЛ сообщила о проведении спецоперации в районе Нусейрата, в результате которой были освобождены четверо израильтян, похищенных 7 октября 2023 года, среди них был 27-летний россиянин Андрей Козлов.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных боевиков радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

Ранее Нетаньяху заявил, что война Израиля и ХАМАС продлится до 2025 года.

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