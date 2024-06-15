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Счета блогера Гусейна Гасанова заблокировали из-за неуплаты 144 млн рублей

Mash: блогер Гусейн Гасанов задолжал налоговой 144 млн рублей

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Гусейн Гасанов/vk.com

Блогер Гусейн Гасанов может стать фигурантом разбирательства, связанного с налогами. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, соответствующий иск подала московская налоговая инспекция. У мужчины накопился долг перед ФНС в размере 144 миллионов рублей. На данный момент сам блогер находится на территории другого государства.

Как сообщает Life со ссылкой на Shot, налоговая заблокировала счета Гасанова в четырех банках.

«По нашим данным, причина блокировки счетов — неуплата и налоговое правонарушение», – сообщается в публикации.

До этого компания, в которой у Гасанова есть доля, получила иск от другой организации. ООО «Банда фудс», занимавшаяся приготовлением блюд японской кухни, пользовалась услугами ООО «Доставка 24» для доставки еды, но спустя несколько месяцев первая компания закрылась. Сейчас ООО «Доставка 24» требует у бывшего партнера 645 тысяч рублей.

У организации блогера заблокированы счета из-за многочисленных долгов. С компании пытаются взыскать около 50 тысяч рублей.

Ранее Гусейн Гасанов попал в скандал из-за подаренной машины с розами.

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