Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Подмосковье прошла эко-выставка о раздельном сборе мусора

Жителям Подмосковья рассказали о переработке вторичного сырья

close
100%
Максим Блинов/РИА «Новости»

Реформа в части обращения с отходами, которая проводится в Подмосковье требует детальной проработки. Об этом на выставке «Экологическое воспитание. Раздельный сбор мусора», которая прошла в Красногорске, рассказал зампред правительства Московской области - министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья Владислав Мурашов, сообщает пресс-служба министерства.

«Мы стараемся как можно больше вовлекать жителей в раздельный сбор мусора, а также привлекать их внимание к проблемам загрязнения окружающей среды и правильному обращению с отходами. Радостно, что сегодня на мероприятии много детей, так как наша задача воспитать экологическую культуру как у взрослого населения, так и у подрастающего поколения», — сказал он.

По его словам, министерство совместно с коллегами-депутатами принимает нормативные акты, которые будут способствовать улучшению качества жизни в Московской области.

Госте выставки узнали о полном цикле переработки вторичного сырья в готовую продукцию. Также там были представлены более 15 стендов переработчиков вторсырья.

Во время выставки жители Подмосковья смогли познакомиться с отраслью по обращению с отходами, а также сдать железо, электробытовые приборы, текстиль, пластик, бумагу и получить за это памятные подарки.

Напомним, выставка «Экологическое воспитание. Раздельный сбор мусора» организована Московской областной Думой при поддержке правительства Московской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами