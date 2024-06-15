В Подмосковье прошла эко-выставка о раздельном сборе мусора

Реформа в части обращения с отходами, которая проводится в Подмосковье требует детальной проработки. Об этом на выставке «Экологическое воспитание. Раздельный сбор мусора», которая прошла в Красногорске, рассказал зампред правительства Московской области - министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья Владислав Мурашов, сообщает пресс-служба министерства.

«Мы стараемся как можно больше вовлекать жителей в раздельный сбор мусора, а также привлекать их внимание к проблемам загрязнения окружающей среды и правильному обращению с отходами. Радостно, что сегодня на мероприятии много детей, так как наша задача воспитать экологическую культуру как у взрослого населения, так и у подрастающего поколения», — сказал он.

По его словам, министерство совместно с коллегами-депутатами принимает нормативные акты, которые будут способствовать улучшению качества жизни в Московской области.

Госте выставки узнали о полном цикле переработки вторичного сырья в готовую продукцию. Также там были представлены более 15 стендов переработчиков вторсырья.

Во время выставки жители Подмосковья смогли познакомиться с отраслью по обращению с отходами, а также сдать железо, электробытовые приборы, текстиль, пластик, бумагу и получить за это памятные подарки.

Напомним, выставка «Экологическое воспитание. Раздельный сбор мусора» организована Московской областной Думой при поддержке правительства Московской области.