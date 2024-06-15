В Петербурге на оптовых рынках прошли массовые задержания мигрантов

Полиция Петербурга провела рейд по местным рынкам. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Правоохранители обратили внимание на точки, которые находятся на Софийской улице, проспекте Непокоренных и Петро-Славянке. Всего проверили более 350 мигрантов.

«Из них в территориальные отделы за нарушение миграционного законодательства Российской Федерации доставлены 49 человек», – сообщается в публикации.

Всех задержанных привлекли к административной ответственности.

Помимо этого, проверке подверглись 242 автомобиля, водителями которых были иностранцы. За нарушения ПДД к ответственности привлекли шестерых.

«Такие точечные оперативные проверки мест компактного пребывания или проживания мигрантов полиция будет проводить на постоянной основе в ответ на криминальные проявления в этой среде», – поделились в ведомстве.

Рейд стал ответом на похищение мигранта несколько дней назад. По версии следствия, двое иностранцев угрожая мигранту затолкали его в машину, повезли в направлении Пулковских высот, после чего заставили взять кредит и отобрали дорогой телефон.

Ранее двоих бизнесменов из Хабаровска задержали за легализацию мигрантов.