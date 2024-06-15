Жителей и гостей Сочи предупредили о грозе и смерче 16 июня

Гроза и сильный ветер ожидаются в Сочи 16 июня. Об этом сообщается в Telegram-канале городской администрации.

В заявлении отмечается, что в данный момент в населенном пункте наблюдается переменная облачность. Дождя и ветра пока нет.

Тем не менее в связи с неблагоприятным прогнозом погоды власти решили перевести все службы города на усиленный режим работы. Вместе с этим жителям и гостям Сочи рекомендовали отказаться от отдыха у воды в ближайшее время, а также не оставлять автомобили рядом с деревьями.

«В течение суток 16 июня 2024 года на территории Сочи и ФТ (федеральной территории — «Газета.Ru») Сириус местами ожидается сильный дождь, гроза. Ночью и утром возможно усиление юго-восточного ветра, при грозе порывы могут составлять 15–18 м/с», — говорится в публикации.

Кроме того, администрация населенного пункта предупредила об угрозе формирования смерчей в акватории Черного моря.

На этом фоне Главное управление МЧС РФ объявило в регионе штормовое предупреждение. На официальном сайте ведомства уточняется, что особый режим будет действовать до 16 июня.

Ранее исторический центр Севастополя и курортные зоны в пригороде остались без света из-за непогоды.