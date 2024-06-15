Стало известно, сколько жителей частично разрушенного в Шебекино дома уехали в ПВР

Девять жителей частично разрушенного дома в Шебекино Белгородской области решили пожить в пункте временного размещения (ПВР). Об этом РИА Новости сообщила заместитель главы администрации Шебекинского городского округа по социальной политике Надежда Ивантеева.

«В ПВР уехали восемь человек. Еще одна женщина в ближайшее время отправится в ПВР», — сказала она.

Пункт временного размещения находится в Белгороде. Для помощи гражданам в Шебекино создали ситуационный центр, в котором можно получить гуманитарную помощь, консультацию психолога или медицинского работника, записаться в ПВР, пострадавшим также предлагается санаторно-курортное лечение и отдых в лагере.

15 июня военный корреспондент газеты «Известия» Александр Федорчак сообщил, что сотрудники экстренных служб завершили разбор завалов на месте обрушения подъезда жилого дома в Шебекино.

Днем 14 июня город Шебекино подвергся обстрелу со стороны украинских войск. В результате атаки в населенном пункте произошло обрушение подъезда в одном из многоквартирных жилых домов.

Ранее ВСУ обстреляли белгородский поселок Томаровка.