Подмосковные спортсмены выиграли три медали на чемпионате России по плаванию

Подмосковные спортсмены завоевали две золотых и одну серебряную медаль на чемпионате России по плаванию на открытой воде. Об этом сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Подмосковный спортсмен Кирилл Беляев победил в заплыве на дистанции 10 км. В свою очередь, Александр Степанов стал чемпионом России в заплыве на 5 км. При этом Беляев в этом же заплыве занял второе место.

Напомним, чемпионат России по плаванию на открытой воде проходит с 12 по 14 июня 2024 года в г. Ростов-на-Дону. Соревнования проводятся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».