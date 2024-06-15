Пьяный россиянин затащил в горящий костер пенсионерку из-за просьбы вести себя тише

В Ижевске конфликт между местным жителем и пожилой женщиной закончился уголовным делом. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов региона.

Инцидент произошел в городке Машиностроителей. По версии следствия, в день инцидента 35-летний подозреваемый с компанией выпивал в лесопосадке. Это не понравилось местной жительнице, и она призвала группу не шуметь.

После этого мужчина ударил 77-летнюю россиянку по голове и, когда она упала, затащил в костер. В результате пенсионерка получила серьезные ожоги. Медики спасти пострадавшую не смогли.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Мужчину отправили под стражу на два месяца. При этом на заседании суда адвокат возражал против удовлетворения ходатайства следователя и просил о домашнем аресте, но суд не стал на его сторону из-за обстоятельства и тяжести преступления.

Ранее в Тверской области восьмилетняя девочка загорелась, бросив канистру с бензином в костер.