В Петербурге пенсионерка месяц общалась с мошенниками и лишилась 8,2 млн рублей

Жительница Красногвардейского района Петербурга в течение месяца общалась с мошенниками и лишилась более восьми миллионов рублей. Об этом сообщает «78.ru».

С заявлением в правоохранительные органы обратилась 70-летняя пенсионерка, женщина рассказала, что в течение месяца общалась по телефону с неизвестным. Звонивший представился сотрудником полиции и убедил ее в том, что накопления петербурженки находятся под угрозой.

Чтобы спасти средства, пожилая женщина несколько недель переводила деньги на указанный аферистом счет. Общий ущерб составил 8,2 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

До этого сообщалось, что в Москве 77-летний мужчина поговорил с мошенниками и лишился почти 13 млн рублей. Неизвестные позвонили пожилому мужчине и попросили откорректировать информацию, которая находится в открытом доступе, а также придумать кодовое слово и код для работы с данными. Москвич последовал инструкциям аферистки и больше никаких операций не проводил. На следующий день пенсионер обратился в банк, чтобы перевести деньги со своего счета, однако средств на счету не было. В финансовой организации сообщили, что пожилой мужчина дал указание о переводе денег на три счета незнакомых ему лиц. Таким образом, москвич лишился 12,9 млн рублей.

Ранее российская школьница случайно устроилась на работу к мошенникам и сдалась полиции.