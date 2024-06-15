Две агрессивные собаки искусали молодую пару в Петербурге

В Приморском районе Петербурга две агрессивные собаки напали на молодую пару, которая фотографировалась в заброшенном здании. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел возле железнодорожной станции «Старая деревня», возле жилых домов по Мебельной улице. 20-летний молодой человек прогуливался с 19-летней девушкой. Пара решила сделать несколько снимков в заброшенном здании, когда на них набросились две собаки.

«Мы шли на выход и услышали лай, потом увидели бегущих собак. Собаки большие, не знаю точно какого размера, породу не знаю, они были одни, мы орали, звали на помощь, никто, абсолютно никто не помог!» — рассказал один из пострадавших.

Псы укусили мужчину за голову и руки, у девушки укушенные раны на спине, животе и лице. Пострадавшие обратились за медицинской помощью и намерены обратиться в правоохранительные органы.

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