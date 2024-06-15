Мигрант из Таджикистана получил 19 лет колонии за изнасилование школьницы

Уроженец Таджикистана отправится на 19 лет в колонию строгого режима за изнасилование 14-летней девочки. Об этом сообщает ГСУ СК России по Москве.

По данным следствия, инцидент произошел в октябре 2023 года на северо-востоке Москвы, уроженец Таджикистана дважды изнасиловал 14-летнюю школьницу.

Первый случай насилия произошел в парке, во второй раз обвиняемый совершил насильственные действия сексуального характера в арендованной квартире. Он воспользовался беспомощным состоянием ребенка, девочка забеременела.

В качестве доказательной базы использовалась в том числе переписка пострадавшей с иностранцем. Она подтверждает факт интимной связи между школьницей и мигрантом. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

До этого сообщалось, что жительница Ленобласти заявила в полицию об изнасиловании несовершеннолетней дочери. Инцидент произошел в деревне Большие Колпаны, на Садовой улице. Неизвестные попытались надругаться над 13-летней девочкой. Правоохранители оперативно нашли и задержали подозреваемых на ферме в деревне Новые Черницы. Ими оказались четверо граждан Узбекистана, им от 21 до 26 лет. На данный момент проводятся все необходимые мероприятия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Бугуруслане вынесли приговор шантажисту, снявшему на камеру изнасилование школьницы.