Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мигрант из Таджикистана получил 19 лет колонии за изнасилование школьницы

В Москве суд вынес приговор насильнику 14-летней девочки

close
100%
Виталий Белоусов/РИА Новости

Уроженец Таджикистана отправится на 19 лет в колонию строгого режима за изнасилование 14-летней девочки. Об этом сообщает ГСУ СК России по Москве.

По данным следствия, инцидент произошел в октябре 2023 года на северо-востоке Москвы, уроженец Таджикистана дважды изнасиловал 14-летнюю школьницу.

Первый случай насилия произошел в парке, во второй раз обвиняемый совершил насильственные действия сексуального характера в арендованной квартире. Он воспользовался беспомощным состоянием ребенка, девочка забеременела.

В качестве доказательной базы использовалась в том числе переписка пострадавшей с иностранцем. Она подтверждает факт интимной связи между школьницей и мигрантом. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

До этого сообщалось, что жительница Ленобласти заявила в полицию об изнасиловании несовершеннолетней дочери. Инцидент произошел в деревне Большие Колпаны, на Садовой улице. Неизвестные попытались надругаться над 13-летней девочкой. Правоохранители оперативно нашли и задержали подозреваемых на ферме в деревне Новые Черницы. Ими оказались четверо граждан Узбекистана, им от 21 до 26 лет. На данный момент проводятся все необходимые мероприятия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Бугуруслане вынесли приговор шантажисту, снявшему на камеру изнасилование школьницы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами