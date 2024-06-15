В Шебекино Белгородской области число жертв после обрушения подъезда жилого дома достигло пяти человек. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, женщину доставили в областную больницу, где ее прооперировали врачи. Медики неоднократно проводили реанимационные мероприятия из-за остановки сердца, но травмы оказались несовместимы с жизнью.

Тем временем на месте обрушения завершились поисково-спасательные работы. В результате инцидента пострадали шесть мирных жителей, еще шестерых спасли с верхних этажей здания. Губернатор выразил искренние слова соболезнования родным и близким жертв.

Днем 14 июня украинские военные обстреляли город Шебекино, в результате чего произошло обрушение подъезда в одном из многоквартирных жилых домов. В настоящее время поисково-спасательные работы на месте происшествия завершены. Всего из-за действий бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали 11 человек, пятерых из них спасти не удалось.

Почти сразу после атаки на населенный пункт ситуацию прокомментировал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он заявил, что украинские бойцы продолжают осуществлять неизбирательные обстрелы гражданской инфраструктуры.

Ранее в городе Луганске во время обстрела со стороны ВСУ частично обрушился жилой дом.