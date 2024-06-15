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В Киевской области спустя четверо суток потушили крупный пожар на предприятии

ГСЧС Украины: на предприятии под Киевом потушили пожар, начавшийся 12 июня

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ДСНС Украины

Сотрудники экстренных служб спустя четверо суток ликвидировали пожар на одном из промышленных предприятий в Киевской области. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале украинской Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

«Потушен пожар на промышленном предприятии, возникший 12 июня», — говорится в заявлении.

В ведомстве уточнили, что огонь полностью ликвидировали в 7:21 (совпадает с мск).

Утром 13 июня пресс-служба украинской ГСЧС сообщила, что в Киевской области уже больше суток не могут потушить пожар на промышленном предприятии. По информации ведомства, накануне объект подвергся обстрелу со стороны российских войск.

Всего к тушению огня были привлечены не менее 249 человек и 98 единиц специальной техники. Кроме того, сотрудникам экстренных служб пришлось задействовать четыре пожарных поезда.

Позже в Telegram-канале «Военкоры русской весны» появилась публикация о том, что украинские власти пытались скрыть последствия атаки со стороны Вооруженных сил РФ. В частности, в официальных источниках не фигурировало название поврежденного объекта. Тем не менее журналисты выяснили, что пожар мог произойти на территории аэропорта Борисполь.

Ранее в Киеве загорелось здание бывшего завода.

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