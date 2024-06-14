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Криптоинвестора-мошенника поймали на Ставрополье

На Ставрополье по подозрению в мошенничестве задержали липового криптоинвестора

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МВД России

На Ставрополье петербургские полицейские задержали «успешного криптоинвестора», подозреваемого в мошенничестве. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, для задержания подозреваемого в мошенничестве 22-летнего «криптомиллионера» полицейским пришлось отправиться в Ставропольский край. Правоохранители обнаружили мужчину скрывающимся в неприметном доме.

Сообщается, что подозреваемый продавал курсы по инвестированию и создавал в соцсетях видимость богатой жизни, чтобы внушить клиентам доверие. Свою якобы прибыль он имитировал при помощи специальных компьютерных программ для симуляции торгов на криптобиржах. Мужчина также выплачивал некоторым клиентам небольшие суммы, чтобы те впоследствии отправили ему еще больше денег.

От действий предполагаемого злоумышленника пострадали минимум 45 человек. Ущерб от действий мошенника составил более 3 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мошенники лишили россиянку квартиры, пообещав миллионный заработок на криптовалюте.

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