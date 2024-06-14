В РФ продолжат борьбу с использованием иностранной лексики

Правительство РФ утвердило языковую концепцию, предполагающую борьбу с частым использованием заимствований. Об этом сообщает ТАСС.

«Противодействие излишнему использованию иностранной лексики» названо одним из основных направлений в сфере сохранения и развития русского языка. Также декларируется приверженность поддержке русского языка как государственного и обеспечению поддержки научных исследований в области русского языка, а также подготовке специалистов в этой сфере.

До этого член экспертного клуба «Дигория» Анастасия Ткаченко заявила, что русский язык играет консолидирующую роль как внутри России, так и за ее пределам. Специалист уверена, что общность языка является одним из ключевых компонентов единого государства.

Ткаченко добавила, что язык не только создает уникальную культурную идентичность, но и на бытовом уровне позволяет населению говорить понятными фразами и категориями.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о запрете иностранных слов на вывесках.