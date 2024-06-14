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Политолог назвал программу «Время героев» шагом для обновления управленческой элиты страны

Политолог Данилин: Россия повышает возможности для социального продвижения

Основной смысл программы «Время героев» заключается в том, что герои и участники специальной военной операции должны видеть, что Россия ценит и уважает людей, которые рискуют своей жизнью ради нее. Об этом по итогам встречи президента России Владимира Путина с участниками программы заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ, директор Центра политического анализа, член Общественной палаты города Москвы Павел Данилин.

«Это новая элита страны, о которой как раз и говорил Путин. Туда входят настоящие патриоты, делом доказавшие свою преданность России. Востребованность этих людей должна быть применена в экономике, госслужбе и управлении разного рода», — сказал он.

Данилин подчеркнул, что в России есть большое количество различных примеров, когда военные интегрировались в политику.

«Программа «Время героев» — это шаг для обновления российской управленческой элиты. Герои СВО, как настоящие патриоты, которые доказали свою преданность родине на фронте, рискуя своей жизнью, должны быть востребованы и в государственной службе», — считает он.

Политолог напомнил, что президент во время послания Федеральному собранию говорил об этих людях как о подлинной элите.

«Учитывая, что Россия повышает возможности для социального продвижения, необходимо предлагать программы социальной мобильности и для людей, которые служат, которые защищают родину. Участники программы получают комплекс необходимых знаний по различным методикам работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в госкорпорациях», — отметил Данилин.

По его мнению, принципиально важно создать условия, чтобы бойцы могли проявить себя в органах власти, в сферах образования, управления экономики и политическом пространстве.

«Программа создана для бойцов и для мотивации военных делать карьеру в мирный период, потому что понятно, что специальная военная операция не вечная, и после этого будет демобилизация, адаптация огромного количества людей. Поэтому определить возможности социальных лифтов сейчас было бы очень правильно», — сказал Данилин.

Напомним, программа «Время героев» — это важнейший проект подготовки управленческих кадров на базе РАНХиГС и платформы «Россия — страна возможностей», предназначенный для продвижения ветеранов и героев специальной военной операции. Она реализована по поручению президента России Владимира Путина Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе мастерской управления «Сенеж».

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