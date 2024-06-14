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Ребенок попал под колеса электросамоката в Петербурге

78.ru: в Петербурге электросамокат сбил ребенка

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Shutterstock

В Петербурге ребенок попал под колеса электросамоката. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

По информации телеканала, инцидент произошел в Калининском районе на улице Софьи Ковалевской возле дома №10. Очевидцы рассказали, что электросамокат сбил ребенка.

На место происшествия прибыли врачи скорой помощи. Информации о состоянии пострадавшего ребенка не поступало, прочие детали и обстоятельства не уточняются.

До этого в Калуге полицейские установили личность самокатчика, который, предположительно, ехал по тротуару и допустил наезд на женщину, у которой на руках был грудной ребенок. После аварии россиянку с малолетним доставили в медицинское учреждение. Предполагаемым виновником оказался уроженец Подмосковья 2006 года рождения. Юношу доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее школьник на самокате попал под колеса Nissan в Петербурге.

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