Путин назвал священное слово для всех народов России

У всех народов России слово «мама» священно. Об этом на встрече с участниками программы «Время героев» заявил президент Российской Федерации Владимир Путин, слова которого передает ТАСС.

«На женщине лежит основная нагрузка подъема детей на ноги, их воспитания. Мы сами все проходили. Все быстро забывается. Но ведь у нас слово «мама», во всяком случае у всех народов России - это священное слово», — заявил Путин.

10 июня Путин заявил, что руководство Российской Федерации уделяет особое внимание воспитанию у молодого поколения духовно-нравственных ценностей, которые помогают сформировать зрелую и ответственную личность и укрепить институт семьи.

7 июня президент России в ходе выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума поручил правительству запустить с 1 июля 2024 года дополнительные программы льготной семейной ипотеки.

До этого замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин заявил о рекордном уровне социального оптимизма в стране за последний год.

Ранее Путин назвал важнейшее преимущество для каждого человека.