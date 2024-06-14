СК запросил продление ареста фигурантам дела Иванова

Следственный комитет РФ запросил продление ареста двум фигурантам дела Иванова — совладельцам ООО «Олимпситистрой» Александру Фомину и Сергею Бородину. Об этом сообщает РИА Новости.

Дата рассмотрения запроса судом еще не назначена.

До этого СК потребовал продлить арест замминистра обороны Иванову по делу о взятке.

21 мая стало известно об аресте экс-командующего 58-й армией Ивана Попова. Его подозревают в краже металлоконструкций для фронта. Перед этим суд арестовал экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова и начальника Главного управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова, которых подозревают во взяточничестве. 23 мая по схожему обвинению был арестован начальник главного управления связи ВС РФ генерал Вадим Шамарин.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в российском оборонном ведомстве проводится борьба с коррупцией.

Ранее адвокат заявил, что замминистра обороны Иванов может выйти по УДО.