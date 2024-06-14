В Ногинске стартовал областной театральный фестиваль «Учитель и ученики»

В Ногинске в рамках программы «Лето в Подмосковье» начал работу первый областной театральный фестиваль «Учитель и ученики». Он продлится до 19 июня, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Театральный фестиваль посвящен жизни и творчеству народного артиста РФ, режиссера, основателя и художественного руководителя театра «Мастерская Фоменко», мастера Петра Фоменко. Его художественным руководителем стал руководитель Московского областного театра драмы и комедии, член Союза театральных деятелей России, режиссер-постановщик Михаил Чумаченко.

Министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов назвал фестиваль значимым культурным событием.

«Новый фестиваль — это возможность для профессионалов обменяться опытом, для зрителей — увидеть постановки российских театров, а главное — почувствовать связь наследия театральных деятелей», — отметил он.

В рамках первой образовательной встречи состоялась лекция ректора ГИТИСа Григория Заславского для студентов театральных вузов, представителей молодежных театров.

Масштабная программа фестиваля состоит из пяти частей: основной, образовательной, выставочной, кинопрограммы и концертной программы. В мероприятиях примут участие деятели кино и театра.

В рамках основной программы зрители увидят постановки учеников Петра Фоменко. Также гостей ждут постановки артиста и режиссера Сергея Пускепалиса «Предстоящее событие», «Грезы» Ивана Поповски, «Суббота, воскресенье, понедельник» Елены Невежиной, «Лес» Николая Дручека и спектакль самого Петра Фоменко «Он был титулярный советник».

Также образовательная программа фестиваля предусматривает мастер-классы для молодых и начинающих актеров. В рамках кинопрограммы зрителям покажут фильм о Петре Фоменко, а также снятый им самим телесериал «На всю оставшуюся жизнь». На фестивальных площадках состоятся концерты и тематические художественные выставки.