Провалившегося в погреб алабая весом в 95 кг спасли в Новосибирске

В Новосибирске алабай весом в 95 кг провалился в погреб, потребовалась помощь спасателей. Об этом во «ВКонтакте» сообщает МКУ Служба аварийно-спасательных работ.

По информации службы, к спасателям за помощью обратилась женщина 1975 года рождения, которая рассказала, что ее 95-килограммовый пес породы алабай провалился в погреб. Хозяева сначала попытались самостоятельно вызволить питомца, но мероприятие не увенчалось успехом.

На помощь к собаке и ее хозяевам прибыли сотрудники экстренных служб, которые при помощи специальной косынки без болевых ощущений для пса подняли его на поверхность. На кадрах с места видно, как спасатели поднимают собаку на веревке.

До этого в Подмосковье 77-летняя пенсионерка упала в 12-метровый колодец, спасая свою собаку. Она отделалась ссадинами и отказалась от госпитализации. Кроме того, у нее зафиксировали повышение артериального давления.

Ранее мужчину спасли благодаря его собаке, пробежавшей несколько км, чтобы позвать на помощь.