Число пострадавших при обстреле пятиэтажки в Шебекино возросло

До пяти человек возросло число пострадавших в результате обрушения после обстрела подъезда пятиэтажного дома в городе Шебекино в Белгородской области.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, спасатели достали из-под завалов двух жителей, еще двое спасены с пятого этажа помощью лестницы.

«На данный момент количество раненых увеличилось до 5», — написал он.

Гладков добавил, что троих пострадавших доставляют в медучреждения, еще двоим помощь оказывается на месте.

На месте обрушения подъезда работают 79 сотрудников оперативных служб, задействована 21 единица техники.

Губернатор также заявил, что пункты временного размещения готовы к приему людей из пострадавших квартир.

Очевидцы сняли на видео первые минуты после обрушения подъезда дома в Шебекино. Кадры опубликовал Telegram-канал «Белгород №1».

На видео видно, как к месту стянулись сотрудники спасательной службы.

Ранее на окраине Шебекино произошел взрыв.