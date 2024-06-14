В Шебекино из дома с рухнувшим подъездом эвакуировали людей

В Шебекино сотрудники МЧС эвакуировали двух человек с пятого этажа жилого дома после обрушения подъезда. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В МЧС пояснили, что спасатели ищут и спасают жильцов поврежденного подъезда. Дальнейшая информация уточняется. Ранее видео разрушенного дома предоставил Telegram-канал «Шёпот Шебекино».

Очевидцы сняли на видео первые минуты после обрушения подъезда. На видео видно, как к месту стянулись сотрудники спасательной службы.

По предварительным данным, в инциденте трое людей пострадали. Губернатор региона Вячеслав Гладков пообещал максимально оперативно делиться поступившей информацией по данному инциденту.

До этого губернатор сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) дважды атаковали село Маломихайловка в Шебекинском городском округе дронами-камикадзе. В результате атаки пострадали четыре мирных жителя.

Ранее в конце мая военнослужащие Украины атаковали машину в Шебекино при помощи дрона-камикадзе, который влетел в обочину.