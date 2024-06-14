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Кот установил мировой рекорд по скорости катания на скейтборде среди животных

UPI: в Китае кот установил мировой рекорд по скорости катания на скейте среди зверей

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Guinness World Records

В Китае кот установил мировой рекорд по скорости катания на скейтборде среди животных, пишет издание UPI.

Кошка по кличке Бао Цзы установила рекорд по скорости катания на скейтборде среди животных, проехав 10 метров за 12 секунд. Как рассказал владелец питомицы, он принес ее домой в надежде, что она поможет ему решить проблему с грызунами, но вскоре понял, что у животного есть талант.

«Я дрессирую собак более десяти лет и начал кататься на скейтборде со своей собакой ради развлечения. Но Бао Цзы проявила большой интерес к скейтбордам», — вспоминает мужчина.

Коту потребовалось около года, чтобы научиться уверенно стоять на скейтборде.

«Что касается кошек, они могут выучить трюк, а затем забыть его в следующую секунду», — жалуется мужчина.

Ранее в Китае появились автоматы по продаже домашних животных на улице.

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