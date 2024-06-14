В московском метро пассажир ударил девушку-подростка за замечание о безбилетном проезде

В Москве безработный мужчина избил несовершеннолетнюю, которая упрекнула его за безбилетный проезд в метро. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Инцидент, попавший на камеру видеонаблюдения, произошел в вестибюле станции «Текстильщики» Большой кольцевой линии метрополитена. Мужчина в белом дождался, пока 17-летняя девушка пройдет через турникет, и двинулся следом за ней.

Пассажирка не захотела пускать незнакомца и попыталась остановить его, но в ответ мужчина грубо толкнул ее и ударил по голове. Пострадавшая обратилась за медицинской помощью.

Тем временем подозреваемого задержали и отпустили под обязательство о явке. В его отношении возбудили уголовное дело о побоях.

Ранее в Москве задержали молодого человека, который спрыгнул с Крымского моста, потому что хотел бесплатно прокатиться на теплоходе.