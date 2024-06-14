Психолог объяснила, почему люди в браке живут дольше одиночек

В счастливых отношениях люди чувствуют себя спокойнее, а также следят за состоянием друг друга. По этой причине они реже болеют, чувствуют себя лучше и живут дольше, заявила НСН кандидат психологических наук, преподаватель Московского института психоанализа Татьяна Попова.

«Доказано, что в счастливых брачных союзах люди практически не болеют, они бодры и гормональный фон в норме», — пояснила Попова.

Одинокий человек больше фиксируется на себе и своих чувствах, тогда как в семье – на партнере или на детях, если они есть, добавила специалист. Одиноким людям она посоветовала заниматься творчеством, чтобы выражать свои эмоции, вербализировать их и осознавать.

«Когда человек начинает увлекаться чем-то, то он уже не одинок. Ему самому с собой не скучно. Он начинает делиться своим творчеством и всем это интересно», — отметила психолог.

В качестве примеров она порекомендовала записаться на курсы вокала, рисования или пойти к арт-терапевту, который поможет справиться с грустью. По словам Поповой, самое важное для одинокого человека – не замыкаться в себе и занять взрослую позицию, постаравшись решить проблему одиночества.

Напомним, ученые выяснили, что отсутствие общения и контактов с другими людьми может привести к социальной дезориентации и нарушению чувства времени.

Ранее стало известно, как одиночество меняет личность человека в худшую сторону.