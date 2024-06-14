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В Карелии беременная женщина заступилась за мужа и подралась с посетителем бара

В Карелии завели дело на беременную женщину, устроившую драку в баре

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Shutterstock

В Олонецком районе Карелии беременная женщина устроила драку в баре. Об этом сообщает издание Gubdaily.

По имеющейся информации, 27-летняя женщина пришла в бар с супругом, который вскоре поссорился с другим посетителем. На защиту мужчины встала его жена.

Будущая мать, не обращая внимания на свое положение, вооружилась полупустой бутылкой из-под пива и разбила ее о голову обидчика своего мужа. От удара у пострадавшего остались ссадины на голове.

В отношении беременной женщины возбудили уголовное дело. За рукоприкладство ей грозит до двух лет тюрьмы.

Ранее мужчина из Индии вскрыл серпом живот жене, которая находилась на восьмом месяце беременности, чтобы узнать пол ребенка.

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