Эксперты раскрыли причины высоких цен на российских курортах

Намеренно на российских курортах цены на отели никто не завышает – они полностью соответствуют рынку, считает вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Сергей Колесников. Повышение стоимости гостиниц связано с общим ростом цен на все товары и необходимостью оплачивать труд работников, объяснил он Общественной Службе Новостей.

«Магазины поднимают цены, коммунальные платежи растут, зарплаты сотрудникам растут, все растет. И вырванные из контекста истории о том, что стоимость номеров завышена и так далее — ничего не завышено. Это не наценка, это ценообразование», — заявил Колесников.

В себестоимости гостиничных услуг человеческий фактор занимает самую большую долю. Работники отраслей должны иметь возможность ходить в магазины и кормить детей – оплата их труда не может быть слишком низкой, так как в этой сфере и без того не хватает кадров, подчеркнул эксперт. По этой причине владельцам бизнеса приходится либо повышать им зарплаты и, как следствие, стоимость услуг, либо урезать расходы и снижать качество своей работы.

Напомним, туроператоры сообщали, что в этом году отдых в Сочи для россиян вырос в цене из-за отсутствия конкуренции. В частности, в доступных отелях цены выросли в среднем на 10%, в четырех-пятизвездных — на 20-25%.

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