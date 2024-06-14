Полицейский попал в тюрьму после того, как заставил заключенного пить мочу с пола

В США полицейского приговорили к тюремному сроку за то, что он заставлял заключенного пить с пола мочу, пишет Complex.

Как пишут СМИ, Майкл Кристиан Грин был приговорен к 12 месяцам тюрьмы. Мужчина признался, что заставлял заключенного пить мочу с пола, пользуясь своим служебным положением. Кроме того, офицер угрожал избить арестованного, снимая происходящее на телефон.

Джейк Виндхэм, мэр города Перл, в котором произошел инцидент, назвал действия офицера «вопиющим преступлением» и задался вопросом, как человек может обращаться с другим таким образом. Действия полицейского также осудили его бывшие коллеги. Сам Кристиан раскаялся в содеянном и попросил прощения у потерпевшего.

Также 26-летний Грин был оштрафован на $1500. Эти деньги, как сообщается, должен получить пострадавший заключенный.

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