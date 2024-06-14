Синоптик назвал регионы России, на которые в ближайшие дни обрушатся ливни и град

В ближайшие дни в нескольких регионах ожидаются дожди с грозами, град и ветер. Непогода затронет Дагестан, Северную Осетию, Кабардино-Балкарию и другие регионы, рассказал RT руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

В течение двух дней – сегодня и завтра – в Дагестане действует штормовое предупреждение. Вместе с ливнями и грозами здесь ожидаются ветер до 20 м/с и град, рассказал Варакин. На некоторых горных реках уровень воды повысится до «неблагоприятных отметок», но в пределах поймы, добавил он.

Такая же погода, но с ветром до 25 м/с прогнозируется в Северной Осетии.

«В Кабардино-Балкарии тоже сильный дождь, ливневый дождь, гроза, град, ветер — тоже 25 м/с. По Ставрополью до 16 июня — сильный дождь, ливневый дождь, гроза, тоже и ветер, и град... 14, 15 и 16 июня по Республике Ингушетия, по Карачаево-Черкесии, по Чеченской Республике — сильный дождь, гроза, град», — рассказал метеоролог.

В целом по всей горной местности с 18 по 21 июня каждый день ожидаются ливни, грозы, заключил он.

Напомним, синоптики объясняли, что ненастная погода с ливнями и грозами в регионах России связана с большими контрастами температур на разных территориях, что формирует циклон.

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