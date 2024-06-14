Жители столичного региона стали чаще посещать торговые центры

Жители Москвы и Подмосковья с начала года на 42% чаще посещали торговые центры, чем за тот же период прошлого года. При этом мужчины ходили за покупками активнее, чем женщины. Такие данные предоставили аналитики «Мегафона» на основе обезличенного мобильного трафика в крупнейших ТЦ столицы.

Телеком-оператор подсчитал, что больше всего гигабайт скачали посетители торговых центров «Авиапарк», «Мега Химки» и «Европейский». В топ-5 также вошли ТЦ «Саларис» и «Афимолл Сити».

Возраст большей части аудитории торговых центров варьируется от 36 до 45 лет — эта категория покупателей составляет 38% от всех посетителей. Также покупки в моллах любят совершать люди в возрасте от 46 до 65 лет (29%) и от 26 до 35 лет (21%).

Молодые люди и пожилые граждане реже приходят за покупками в ТЦ.

Аналитики обнаружили, что мужчины не только на 40% чаще женщин ходят за покупками в моллы, но и превосходят их числом во всех возрастных категориях, кроме 65+.

Не исключено, что интерес женской аудитории смещается в сторону маркетплейсов.

Инженеры «Мегафона» регулярно мониторят нагрузку на сеть в московских торговых центрах и при необходимости модернизируют оборудование. В этот раз обновление потребовалось устройствам в новом ТЦ «Сказка» в Рассказовке и столичном аутлете «Орджоникидзе, 11». В последнем связисты развернули антенную систему, работающую в том числе и в диапазоне LTE-1800. Радиоволны этого диапазона охватывают большую площадь покрытия и лучше проникают сквозь прочные стены торговых центров.

Также специалисты обновили оборудование в центре оптово-розничной торговли «Садовод». Там теперь доступен весь частотный спектр стандарта 4G: низкие диапазоны (LTE-800) эффективны для покрытия территорий складов с его железобетонными конструкциями, а высокие (LTE-1800 и LTE-2600) — в торговых рядах.

«Мы продолжаем снабжать современными технологиями любимые для шопинга места жителей и гостей города. В «Сказке» и «Орджоникидзе, 11» мы увеличили максимальную скорость мобильного интернета до 150 Мбит/с, а на территориях «Садовода» и «Москвы» — до 400 Мбит/с и 500 Мбит/с соответственно. Это позволит покупателям оставаться на связи даже в самые загруженные часы работы торговых комплексов», — отметил директор по реализации проектов инфраструктуры «Мегафона» в Московском регионе Андрей Абрамов.