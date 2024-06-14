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Эксперты объяснили сообщения о возможном возвращении Coca-Cola в Россию

Патентный поверенный Зуйков: Coca-Cola пока не собирается возвращаться в Россию

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pexels.com

Подача владельцами бренда Coca-Cola заявления в Роспатент о регистрации своих брендов – это не повод думать, что компания возвращается в Россию, считает патентный поверенный Сергей Зуйков. Если бы такие намерения были, то компания бы сертифицировала продукцию для вывода на рынок, объяснил он в беседе с НСН.

Обращение в Роспатент продиктовано желанием владельцев сохранить за собой товарные знаки и не допустить, чтобы их зарегистрировали другие лица, отметил Зуйков.

«Это делается для того, чтобы иметь возможность вернуться, но позднее», — пояснил он.

При этом, несмотря на достаточное количество аналогов Coca-Cola на российском рынке, среди покупателей много фанатов именно этого напитка, отметил омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов.

«У людей есть приверженность к брендам, с ней ничего не сделаешь, — констатировал он. — С одной стороны, мы не нуждаемся в Coca-Cola, но с другой спрос на нее есть».

Напомним, сегодня стало известно, что американский производитель безалкогольных напитков The Coca-Cola Company в апреле подал в Роспатент три заявки на регистрацию товарных знаков. Из России компания ушла в 2022 году после начала военной спецоперации на Украине.

Ранее россияне рассказали, какие напитки предпочитают после ухода Coca-Cola.

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