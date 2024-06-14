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Названы правила безопасного сбора грибов

Специалист Рудаков: при сборе грибов важно ориентироваться на их запах

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Pixabay

Россиянам, которые решили собирать грибы, важно помнить, что у большинства съедобных грибов есть опасные двойники. Об этом «Москве 24» рассказал президент Союза переработчиков дикоросов «Национальный экоресурс» Юрий Рудаков.

По его словам, во время «тихой охоты» важно ориентироваться на запах и окрас.

«Например, если гриб очень яркий, как тот же мухомор, вероятно, он будет не съедобен. Но яркими также бывают и сыроежки, поэтому если проблем с обонянием нет, лучше ориентироваться на запах. Все несъедобные грибы пахнут соответствующе — у них будет резкий или специфический аромат», — отметил эксперт.

При этом ориентироваться только на запах и окрас недостаточно, поэтому стоит изучить отличительные признаки съедобных грибов. Так, например, съедобные лисички обычно растут группами, имеют толстую ножку и волнистую шляпку. Если есть сомнения в съедобности гриба, лучше его не брать, подчеркнул Рудаков. Он также посоветовал изучить Красную книгу своего региона, потому что за уничтожение редких грибов россиянам может грозить уголовное наказание.

Миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский до этого говорил, что грибы следует перерабатывать сразу после их сбора, потому что они могут потерять вкус, аромат, цвет и консистенцию.

Ранее врачи объяснили, в каких случаях опасно собирать даже съедобные грибы.

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