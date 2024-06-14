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Сын российского бизнесмена отобрал документы у больного отца и завладел его имуществом

Бизнесмен из ХМАО утверждает, что его взял в заложники собственный сын

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Сын бизнесмена из Нижневартовска взял больного отца «в заложники», чтобы отобрать у него имущество. Об этом пишет NEFT.

Бывший директор транспортной компании «Магнум» Виталий Петрушов обратился в органы соцзащиты с жалобой на сына Андрея. Тот стал владельцем компании несколько лет назад, в промежутке между двумя инсультами отца, который после второго удара оказался частично парализован.

В 2021 году Андрей Петрушов через суд доказал, что его отец является ограниченно дееспособным, а позднее оформил на него попечительство. Теперь сын бизнесмена распродает его имущество. Отец мужчины утверждает, что он уже похитил и продал принадлежавший ему внедорожник Lexus LX 570, но никак не участвует в его жизни и не помогает в реабилитации.

«У меня отец в заложниках, без паспорта. К нему в квартиру никто не допускается. Установлены камеры видеонаблюдения. Его не посещает мой брат. И мы ничего не можем добиться», — пожаловалась дочь бизнесмена Ольга Аксенова.

Правоохранители не раз отказывали семье в возбуждении уголовного дела. Но недавно Виталий Петрушов обратился в прокуратуру и попросил назначить попечителем свою супругу.

Ранее 78-летний пенсионер переехал жить в машину после того, как его выгнал из дома собственный сын.

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