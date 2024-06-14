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«Агрессия и бред»: психиатр объяснил, как жара влияет на психику человека

Психиатр Рудов: жара провоцирует у людей агрессию и панические атаки

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Алексей Мальгавко/РИА «Новости»

Жара влияет не только на физическое здоровье человека, но и сильно бьет по психике. В этот период обостряются психические расстройства, а здоровые люди начинают проявлять агрессию, сталкиваются с паническими атаками и совершают странные поступки, рассказал психиатр Виктор Рудов.

«Иногда случается так, что сама паническая атака не наступает, а вот страх перед ней в разы усиливается. Из-за этого люди могут совершать странные поступки. Если это подкреплено психическими расстройствами, то может доходить до крайности», — отметил специалист в беседе с Общественной Службой Новостей.

Последствия жары часто сопровождаются бредом, галлюцинациями. Все это усугубляется в условиях городской среды, которая создает «тепловой капкан», делая погоду невыносимой для человека, объяснил психиатр.

На фоне жары мозг теряет влагу и обезвоживается, ему не хватает кислорода, что влияет на кровообращение, а в результате — на память и внимание. Доказано, что жара у людей провоцирует агрессию, подчеркнул Рудов. По его словам, это происходит при повышении температуры до 30 градусов. Если она выше, то агрессия снижается, так как человеческий организм включает «сберегающий режим».

Особенно такая погода опасна для людей с психическими заболеваниями — у них появляется «синдром жары». Он проявляется в том, что им становится тяжело контролировать себя, свои эмоции, у них случаются нервные срывы, наблюдается неадекватность в поведении. Либо картина может быть противоположной — человек впадает в ступор, апатию, становится заторможенным.

Важно помнить о последствиях жары для здоровья человека и предпринять меры, чтобы снизить ее влияние, заключил врач.

Напомним, ученые выяснили, что при экстремальной жаре люди больше подвержены стрессу, усталости и депрессии. Чтобы снизить ее влияние на организм нужно носить головные уборы, пить больше воды и скорректировать медикаментозное лечение, так как многие препараты плохо действуют при экстремальной жаре.

Ранее детские психологи рассказали, как подработка сказывается на психике подростков.

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