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Диетологи: неправильно выбранным чаем можно отравиться

Диетолог Журавлева: в чае с неправильной ферментацией может быть опасная плесень

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Depositphotos

Чай считается одним из самых полезных напитков для человека, он богат антиоксидантами и обладает дезинфицирующими свойствами. Однако важно правильно его выбирать, иначе можно нарваться на подделку, которая причинит вред здоровью, предупредила диетолог Полина Журавлева. Приоритет лучше отдавать проверенным производителям, посоветовала она в беседе с Общественной Службой Новостей.

«Если чай некачественный, он может нанести здоровью серьезный вред. Если его некорректно приготовили или ферментировали, в нем может содержаться плесень», — подчеркнула специалист.

При ферментации из чайных листьев делают заварку, этот процесс происходит в результате окисления содержащихся в листьях веществ. Добросовестные производители этот процесс тщательно контролируют, поэтому случайным, неизвестным маркам лучше не доверять, подчеркнула Журавлева.

Также диетолог посоветовала ориентироваться по запаху, особо обращая внимания на отсутствие запаха плесени. Выбирать следует качественные сорта, а пить чай нужно в разумных дозах, заключила эксперт.

Напомним, врачи считают, что для взрослого человека полезно употребление до трех-четырех чашек чая в день — превышение этой дозы может привести к избыточному употреблению кофеина, а также повышает риск повреждения печени, почек и желудка. Также они подчеркивают, что добавление сахара в чай может превратить напиток из полезного во вредный, подчеркнул врач.

Диетолог ранее рассказала, кому противопоказано пить черный чай.

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