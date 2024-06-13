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Обвиняемый в поджоге релейного шкафа в Петербурге попросил не брать с него пример

Обвиняемый в поджоге релейного шкафа попросил россиян отказаться от диверсий

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Личный архив

Уроженец Иркутской области Семен Зенков, которого обвиняют в диверсии из-за поджога релейного шкафа на железнодорожных путях в Санкт-Петербурге, призвал россиян не повторять его ошибок. Об этом говорится в письме молодого человека, которое предоставил «Газете.Ru» его адвокат.

В тексте письма Зенков заявил, что в момент совершения преступления он был убежден в его необходимости, однако сейчас раскаивается и признает, что ошибался. Молодой человек отметил, что поджег релейный шкаф «с целью протеста, а также в попытке замедлить продвижение идущих составов и грузовых эшелонов везущих обмундирование в зону СВО».

«Тогда я считал себя патриотом, считал, что так смогу помочь своей родине. <…> Всю тяжесть совершенного мной преступления я осознал уже после того как завершил диверсию. Я понял, что в случае выведения из строя релейного шкафа может произойти сбой, в последствии чего будет нарушено движение, и эшелоны не доедут вовремя до зоны СВО, то, что это может привести к гибели людей (погибли бы чьи-то сыновья, отцы, братья, мужья, дети остались бы сиротами, женщины потеряли бы своих близких). <…> Я понял, что повреждение этого ящика может вызвать повреждение и столкновение составов, что повлекло бы гибель людей. Если бы ящик вышел из строя, я стал бы еще и убийцей. Лишь по стечению обстоятельств ящик остался цел, и никто не пострадал. Осознав всю серьеность преступления, на которое я пошел и из-за которого я чуть не стал убийцей, я начал сомневаться в своих убеждениях и взглядах», — пишет Зенков (орфография и пунктуация сохранены — «Газета.Ru»).

Молодой человек подчеркнул, что стал жертвой «промывания мозгов». После совершенного он прекратил контакт с людьми, склонившими его к поджогу. Зенков также отметил, что готов понести наказание за свои действия, и предостерег других россиян от совершения диверсий.

«В тюремной камере я и подумал, что в моей жизни прошлое не исправить, но сколько сейчас на воле таких же, каким был я? <…> Тех, кто возможно сейчас думает: «Совершить диверсию или нет?». Всем вам кричу: однозначно нет! Посмотрите, что произошло со мной, и откажитесь! Наказание вас настигнет неминуемо, и вдобавок вас начнет съедать собственная совесть. Если своим призывом я смогу убедить хотя бы одного человека не совершать диверсию, я буду счастлив тем, что моя сломанная жизнь прошла не зря», — говорится в письме (орфография и пунктуация сохранены — «Газета.Ru»).

Адвокат задержанного Игорь Сошников сообщил «Газете.Ru», что Зенков сейчас находится в изоляторе ФСБ. Суд, по предположениям защитника, может состояться осенью. Молодому человеку грозит тюремный срок от 10 лет.

«Письмо — это был крик души. Надо было его видеть, как он болезненно к этому ко всему относится. Они собирались жениться с Азалией (девушкой Зенкова. — Газета.Ru), а тут арест и все вытекающие. Это письмо я преподнесу в суде и дам судье его прочитать. Показать, что действительно он раскаялся, осознал и, соответственно, я бы настаивал на маленьком сроке для него», — сказал Сошников.

По версии следствия, в апреле 2023 года Семен Зенков поджег релейный шкаф у остановочного пункта «Кондакопшино» в Пушкине. В декабре 2023 года молодого человека задержали и предъявили ему обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

Позднее следствие УФСБ Санкт-Петербурга переквалифицировало его уголовное дело. Теперь Зенкову вменяют диверсию.

Ранее подростка из Томской области осудили на 4,5 года за диверсию на железной дороге.

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