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Стало известно, за что Путин похвалил главу «Росатома» Лихачева

Путин похвалил главу «Росатома» Лихачева за развитие технологий

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kremlin.ru

Президент России Владимир Путин похвалил главу «Росатома» Алексея Лихачева на заседании Совета по науке и образованию. Об этом сообщает РИА Новости.

«Алексей Евгеньевич — молодец», — отметил российский лидер, уточнив, что молодец в том смысле, что это позволяет развивать «действительно технологии».

Глава государства напомнил, что Лихачев распоряжается десятками миллиардов государственного финансирования и считает, что «этого недостаточно».

До этого Путин заявил о важности международного сотрудничества в науке. Путин также указал на важность выделения ресурсов на научные мегагранты.

В четверг, 13 июня, российский президент дал старт пуску ускорительного комплекса NICA в Дубне. В декабре намечено начать технологические испытания коллайдера с тестированием его основных систем.

Ранее «Росатом» сообщил о готовности построить в Белоруссии новую АЭС.

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