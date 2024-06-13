Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названы участки дорог в Москве, которые перекрыли из-за ливня

Дептранс Москвы: закрыто движение на участке Проспекта мира и Малахитовой улице

close
100%
«Москва с огоньком»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Москва с огоньком»

Сильный ливень в Москве стал причиной временной приостановки движение автотранспорта на некоторых участках дорог. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы.

«В городе идет сильный дождь — рекомендуем отказаться от поездок на автомобиле», — отметили в ведомстве.

В Дептрансе назвали осадки «сверхинтенсивными». Временные ограничения для проезда машин ввели на участке Проспекта мира в районе дома 135 и на Малахитовой улице.

До этого в Москве на фоне ливней было приостановлено движение на части Филевской линии метро. На севере столицы утонул пассажирский автобус. Пассажиры были оперативно эвакуированы, в результате никто не пострадал. Движение по Клязьминской улице, где произошел инцидент, было перекрыто.

В четверг, 13 июня, Москву парализовало из-за затопленных дорог после суперливня.

Ранее синоптик рассказал, когда в Москве закончатся дожди.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами