Названы участки дорог в Москве, которые перекрыли из-за ливня

Сильный ливень в Москве стал причиной временной приостановки движение автотранспорта на некоторых участках дорог. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы.

«В городе идет сильный дождь — рекомендуем отказаться от поездок на автомобиле», — отметили в ведомстве.

В Дептрансе назвали осадки «сверхинтенсивными». Временные ограничения для проезда машин ввели на участке Проспекта мира в районе дома 135 и на Малахитовой улице.

До этого в Москве на фоне ливней было приостановлено движение на части Филевской линии метро. На севере столицы утонул пассажирский автобус. Пассажиры были оперативно эвакуированы, в результате никто не пострадал. Движение по Клязьминской улице, где произошел инцидент, было перекрыто.

В четверг, 13 июня, Москву парализовало из-за затопленных дорог после суперливня.

Ранее синоптик рассказал, когда в Москве закончатся дожди.