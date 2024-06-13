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Укрепление связей России и СНГ назвали одной из целей Совета регионального сотрудничества

Глава Совета регионального сотрудничества рассказал о задачах новой структуры

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Газета.Ru

Россия является многонациональной страной и ее связи со странами постсоветского пространства обусловлены в том числе культурным, национальным и конфессиональным аспектами. Об этом на пресс-конференции, где была представлена новая международная инициатива — Совет регионального и муниципального сотрудничества, рассказал первый заместитель председателя Совета молодых дипломатов МИД РФ Арег Агасарян.

«Говоря даже о международном муниципальном сотрудничестве, мы должны учитывать необходимость развития межкультурного диалога «на земле». Более того, Россия обладает уникальным опытом выстраивания работы с региональными властями и местного самоуправления и способна делиться подобными практиками с зарубежными партнерами», — подчеркнул он.

Агасарян обратил внимание на то, что сегодня становится ясно, что межрегиональное и межмуниципальное сотрудничество является эффективным инструментом развития международных связей между государствами. Он считает, что именно поэтому необходимо использовать и эту плоскость.

Отмечается, что в мероприятии поучаствовали ведущие эксперты и представители СМИ. Они обсудили перспективы регионального взаимодействия России с дружественными государствами. Основной темой пресс-конференции стало обсуждение задач и целей нового Совета регионального и муниципального сотрудничества.

О ключевых направлениях и планах деятельности новой структуры рассказал генеральный секретарь совета Эдмон Эвоян. По его словам, укрепление экономических и культурных связей между Россией и странами СНГ является одной из основных направлений работы совета. Тут, считает он, нужно акцентировать внимание на развитии региональных инициатив.

Также к основным задачам и целям совета он отнес расширение партнерства между российскими регионами и регионами дружественных государств. Эвоян считает, что это поможет в обмене опытом и реализации совместных проектов.

При этом генсек совета заявил о необходимости повышение эффективности взаимодействия с региональными и муниципальными субъектами страны, а также с крупными отечественными и международными организациями, включая МИД РФ и Россотрудничество.

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