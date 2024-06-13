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Родители уличили медсестру в избиении детей с дефектом речи в подмосковном санатории

Медсестру из санатория в Подмосковье заподозрили в избиении детей с дефектом речи

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Freepik

Медсестру из подмосковного санатория заподозрили в избиении детей с дефектом речи. Как сообщает mk.ru, их родители уже обратились в полицию.

Они считают, что женщина нанесла физические и психологические травмы семилетним детям, проходящим лечение в детском психоневрологическом санатории в Ивантеевке. Руководство заведения отказалось показать записи с камер видеонаблюдения, сославшись на то, что файлы не сохранились, но все обвинения в адрес сотрудницы отрицает.

По версии родителей, медсестра жестоко обращалась с подопечными в группе дневного пребывания. Одного мальчика она якобы оттаскала за волосы, а затем хватала за лицо и плечи, другого ребенка несколько раз ударила по спине и голове, третьего — грубо таскала за воротник, а маленькую девочку закрыла в темном чулане в качестве наказания. Все это произошло в один день, 5 июня, и сопровождалось криками и оскорблением детей.

Медсестра, которую обвиняют в грубом обращении с юными пациентами, много лет работает в этом санатории и считает себя невиновной. Она так и не была отстранена от выполнения своих обязанностей. В итоге родители пострадавших детей составили коллективное заявление.

Ранее в жестоком обращении с подопечными заподозрили педагогов якутской школы-интерната для неслышащих детей.

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