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Пьяные сибиряки устроили драку с охраной бара из-за отказа оплатить счет

В Новосибирске пьяные посетители бара устроили драку с охраной из-за счета

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Depositphotos

В Новосибирске двое пьяных мужчин устроили драку с охраной бара. Об этом сообщает NGS.RU.

По информации издания, инцидент произошел в центре города. В заведении под названием «Уголок Святого Патрика» двое мужчин употребили большие количества алкогольных напитков и уснули прямо за столом. Персонал попытался их разбудить, однако успехом мероприятие не увенчалось. Тогда на место вызвали охранников.

«Охранники разбудили мужчин и попросили их оплатить счет и покинуть заведение, они видимо спросонья не поняли и устроили драку», — рассказала сотрудница заведения, передает NGS.RU.

По словам очевидицы, в результате клиенты оплатили счет и самостоятельно покинули заведение. Информации о пострадавших не поступало, прочие детали на данный момент не уточняются.

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