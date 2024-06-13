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Полицейского, по вине которого сбежали осужденные, оштрафовали на 40 тыс. рублей

На Ямале наказали полицейского, из-за халатности которого сбежали наркоторговцы

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Shutterstock

В Новом Уренгое наказали сотрудника органов внутренних дел, по вине которого осужденные совершили побег. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.

В июле 2023 года сотрудник изолятора временного содержания ОМВД России по г. Новый Уренгой выводил осужденных из камеры для дальнейшего конвоирования в городской суд. Как было установлено, полицейский не стал должным образом обыскивать арестантов и по этой причине не обнаружил у одного из них газовый баллончик.

Когда осужденного доставили к зданию суда, он распылил содержимое газового баллончика в сопровождавшего его сотрудника конвоя и причинил ему вред здоровью средней тяжести. Мужчина попытался совершить побег, но был задержан сотрудниками полиции через непродолжительное время. Позднее злоумышленника приговорили к длительному лишению свободы за попытку побега.

По данным Ura.ru, речь идет о побеге из-под стражи, который совершили 6 июля прошлого года обвиняемые в незаконной торговле наркотиками Юрий Брагин и Сенаси Салиндер. Полицейского, допустившего халатность, суд, согласившись с позицией государственного обвинителям, оштрафовал на 40 тыс. рублей.

Ранее в Новосибирске вынесли приговор заключенным, сбежавшим из колонии через дыру в заборе.

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