Политолог назвала заявленные главой Челябинской области цели конкретными и достижимыми

Сегодняшнее выступление главы Челябинской области Алексея Текслера можно назвать посланием губернатора, обращенным не только к законодательному собранию, но и ко всем жителям области, заявила «Газете.Ru» генеральный директор «Института региональных проблем», политолог Наталья Линдигрин.

Политолог считает, что дата обращения главы региона к заксобранию Челябинской области была выбрана неслучайно. Выступление дало старт избирательной кампании политика на очередных губернаторских выборах.

«Сразу после этого выступления областная конференция «Единой России» официально выдвинула Алексея Текслера на должность губернатора. Поэтому от губернатора жители услышали не только итоги его пятилетней работы на посту главы региона, но и планы на будущий срок», — констатировала Наталья Линдигрин.

Она отметила, что обращение было выстроено тщательно и продуманно.

«Видно, насколько хорошо Текслер владеет каждой цифрой, понимает каждую отрасль. От результатов работы губернатор переходит к будущему региона и озвучивает 9 приоритетов успешного развития Челябинской области», — отметила эксперт.

Политолог обратила внимание на то, что все приоритеты так или иначе касаются благополучия и комфортной жизни каждого жителя, каждой семьи.

Эксперт напомнила, что за последние 5 лет в регионе сделано больше 4 тыс. км дорог, а сейчас идет работа на федеральной трассе М5.

Оценивая экономическое развитие региона, политолог заявила, что за 5 лет произошло увеличение валового регионального продукта с 1,5 трлн до 2,5 трлн рублей. Объем инвестиций вырос с 255 до почти 450 млрд рублей в год.

Важным итогом работы губернатора она назвала снижение безработицы.

Отдельное внимание во время своего выступления губернатор уделил теме СВО и поддержки новых территорий, озвучив результаты этой работы, отметила эксперт.

«Цели конкретные и, исходя из уже имеющегося опыта работы на своем посту, реально достижимые», — считает гендиректор «Института региональных проблем».

По мнению Линдигрин, Текслер зарекомендовал себя как сильного руководителя со стратегическим видением результата.

«Все наблюдатели на сегодняшний день отмечают его уверенную победу на предстоящих выборах», — добавила эксперт.

13 июня губернатор Челябинской области выступил с ежегодным обращением к областному заксобранию.