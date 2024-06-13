Отпускникам дали совет, как не переутомиться в путешествии

Клинический психолог, психолог-педагог Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» рассказала, как не переутомиться в путешествии. По ее словам, приезжая на новое место, важно закладывать время на адаптацию, особенно если есть разница часовых поясов. Кроме того, не стоит начинать сразу с непривычной еды.

Также специалист посоветовала не пренебрегать отдыхом.

«Пусть ваш день состоит из трех частей: план (экскурсии и другие запланированные мероприятия), созерцание (время, когда вы наблюдаете без временной спешки за тем, что вам нравится и интересно) и спонтанность (это то время, где вы можете заниматься тем, что шепчут вам желания в моменте)», — рекомендует психолог.

Она также подчеркнула, что путешествия положительно влияют на психику человека, помогая победить апатию и почувствовать радость. По ее словам, новые пути формируют новые нейронные связи.

До этого стало известно, что Яндекс Путешествия начали работать с апартаментами. Теперь собственники жилья могут размещать свои предложения для арендаторов в сервисе. Подключиться могут как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели и самозанятые.

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