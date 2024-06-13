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В Саратове родители избили девушку, с которой конфликтовал их шестилетний ребенок

Родители в Саратове избили подростка из-за конфликта с их шестилетним сыном

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

В поселке Юбилейный Саратова произошел конфликт, в ходе которого родители шестилетнего мальчика избили подростка. Об этом сообщает sarinform.ru со ссылкой на пресс-службу управления МВД по Саратовской области.

По его данным, инцидент произошел накануне в парке «Изумрудный». Он начался с того, что ребенок вступил в конфликт с 16-летней девушкой. После этого родители мальчика напали на подростка, ее госпитализировали.

«Гуляли девочка и мальчик. Мальчик начал на нее наезжать и плевать в нее. Девочка толкнула мальчика на траву. Подошла мама мальчика, взяла девочку за волосы, начала ее трясти, спрашивая, зачем она это сделала. Девочка вырвалась и убежала. Когда она бежала по мостику, ее там остановил папа мальчика. Этот папа кинул девочку на землю и начал бить по лицу», — сообщили очевидцы инцидента.

Родители пострадавшей написали заявление в полицию, по данному факту ведется проверка.

12 июня сообщалось, что подростки из Саратова издевались над школьником и снимали происходящее на видео. Инцидент произошел в поселке Иволгино, на пляже. На кадрах, которые сняла одна из девушек, можно заметить ребенка и компанию нападающих на него подростков. Пострадавшего валят на траву и начинают избивать. В какой-то момент ему удается подняться, но он получает удар ногой в спину.

Ранее стало известно, что школьник из Саратова попал в больницу после поджога найденной на мусорнике петарды.

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