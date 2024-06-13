«Он до бабушки, и все»: ребенок поехал к родственнице за рулем машины и попал на видео

Ребенок из Красноярского края ездил по дорогам села за рулем машины с разрешения матери. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Инцидент произошел в селе Ильинка. Местная жительница обратила внимание на то, что на улице восьмилетний ребенок разъезжает по дорогам. При этом в автомобиле взрослых не было.

Приехавшие на место правоохранители выяснили, что мальчик оказался за рулем с разрешения 40-летней матери. Она была не против того, чтобы сын отправился к бабушке за рулем.

«Да он до бабушки только съездил, и все», – поделилась женщина в беседе с полицейскими.

В отношении россиянки составили административный материал. Информацию о произошедшем передали инспекции по делам несовершеннолетних. Специалисты рассмотрят вопрос о привлечении родительницы к ответственности за неисполнение родительских обязанностей. Данные также поступили в комиссию по делам несовершеннолетних.

Ранее в Свердловской области отец посадил ребенка за руль машины, чтобы тот не капризничал.