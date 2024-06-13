Водитель ассенизатора напал на женщину, снявшую на видео слив отходов в запрещенном месте

В Барнауле женщина сняла на видео слив отходов в запрещенном месте и подверглась нападению со стороны водителя ассенизатора. Об этом в Telegram-канале сообщает «Барнаул №1».

По информации издания, инцидент произошел неподалеку от торгового центра «Волна». Женщина стала снимать на видео, как ассенизатор сливает отходы в коллектор — это запрещено на указанной территории. По ее словам, после этого водитель на нее напал.

«Он выскочил из КАМАЗа и резко ударил меня головой о мою же машину, при этом орал матом, руки у меня все в синяках, потому что пытался запихнуть меня в мою закрытую машину, а выходило, что просто стучал мной о нее», — рассказала женщина, передает издание.

После произошедшего россиянка написала заявление в полицию. По ее словам, водитель своей вины не признает, а хозяин ассенизатора считает, что «ничего страшного не произошло».

Ранее уралец напал на водителя с топором и протаранил его машину.