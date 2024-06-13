В Подмосковье проходит отпевание перед похоронами активиста Еговцева

В Серафимском храме подмосковной Лобни проходит лития перед отпеванием заместителя председателя движения общественной организации «Зов народа» Антона Еговцева. Об этом сообщает «Пятый канал».

Представитель активиста уточнил, что прощание с ним проводится в Московской области намеренно, чтобы все желающие смогли проститься. По данным телеканала, к отпеванию собралось много прихожан. Активиста похоронят на Луговском кладбище, добавили в сообщении.

7 июня ренер по мотокроссу Матвеев в подъезде дома в Лобне напал с ножом на Антона Еговцева. В ходе потасовки Еговцева не стало, а Матвеев ранен. Этому инциденту предшествовал конфликт между мужчинами из-за жены общественника — Матвеев был давно в нее влюблен, преследовал женщину, угрожал ей и Еговцеву. Супруги неоднократно обращались в полицию с просьбой оградить их от преследования навязчивого поклонника жены.

Еговцев и его организация также известны многочисленными жалобами на высказывания и моральный облик российских звезд. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно о звонках активиста Еговцева в полицию до трагедии.